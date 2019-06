Calciomercato, quarto colpo per il Sestri Levante

Sestri Levante - In questi primi giorni di mercato si è subito capito che il Sestri Levante sta facendo le cose in grande per tornare immediatamente in Serie D dopo la retrocessione al Play - Out patita contro l'Arconatese. Dopo le importanti conferme di Adornato, Pane e Croci e gli acquisti di Del Nero, bomber Gandolfo e Capo il sodalizio del presidente Risaliti mette a segno un importante quarto colpo di mercato. I "Corsari" hanno infatti annunciato l'acquisto dell'esterno mancino d'attacco Andrea Cirrincione. Nativo di Genova, classe '97, nelle ultime tre stagioni ha militato in Serie D alla Lavagnese mettendo a referto 52 presenze e 3 reti con la maglia della società del presidente Compagnoni. In precedenza lo si ricorda nel settore giovanile della Virtus Entella con 20 presenze e 1 rete nella formazione Primavera. Ora per lui l'ora del debutto in Eccellenza della Liguria con la maglia rossoblu del Sestri Levante con cui posa nella foto. Di seguito il comunicato ufficiale del suo nuovo club.



"Andrea Cirrincione, classe ’97, è un altro giocatore che sarà a disposizione di Mister Ruvo nella stagione sportiva 2019/2020. Centrocampista mancino è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella per poi militare nelle stagioni 2017/18 e 2018/19 nella Lavagnese.

Ad Andrea i migliori auguri per un campionato ricco di successi e di soddisfazioni con la maglia dell'Unione."



G.L.