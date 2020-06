Calciomercato, primo colpo per la Sestrese

Genova - Dopo la dolorosa separazione dal bomber Teddy Akkari la Sestrese, prossima al salto in Eccellenza, ha ufficializzato il primo acquisto in vista della nuova stagione. Un acquisto che sarà ratificato con l'apertura ufficiale delle liste di trasferimento. Arriva a vestire la maglia "verde stellata" il centrocampista ex Molassana Boero Federico Vagge.



Classe ’95, centrocampista in grado di ricoprire più ruoli, Frederico Vagge rappresenta il profilo ideale di giocatore ricercato in questo mercato dalla societá: ancora giovane ma già con importanti esperienza alle spalle in Eccellenza e in Serie D.

Vagge ha disputato tre campionati in Serie D nel RapalloBogliasco dal 2003 al 2006 (59 presenze totali). Poi due importanti campionati in Eccellenza a Vado e uno a Molassana. Nella scorsa stagione ha iniziato sempre a Molassana prima di un brutto infortunio.



Ufficiali anche le prime conferme in vista della stagione 2020/2021: vestiranno ancora il verdestellato i portieri Ruben Rovetta, all’undicesima stagione alla Sestrese, e Matteo Bassu, i difensori Fabio Ansaldo, Davide Di Sisto, Francesco Libbi, i centrocampisti Marco Caramello, Nelson Piroli, Andrea Sattin e gli attaccanti Lorenzo Sciutto ed Emanuele Bortolini.