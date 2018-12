Calciomercato, primo colpo della Rivarolese

La società del presidente Sighieri si assicura un'estremo difensore d'esperienza che in carriera ha militato tra Serie C2, Serie D ed Eccellenza oltre che un'esperienza nel campionato cadetto svizzero con il Chiasso

Genova - Primo movimento in entrata nella sessione invernale dei trasferimenti per la Rivarolese. Gli "Avvoltoi" annunciano di aver ingaggiato l'estremo difensore Alessandro Basso. Classe '86 e nativo di Alessandria, Basso gode di un curriculum di tutto rispetto: cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha esordito in serie C con la Valenzana. In seguito le esperienze in Svizzera nella serie cadetta con la maglia del Chiasso. In Serie D ha difeso i colori di Mezzocorona, Acqui, Asti, Villarvernia, Acquanera e Castellazzo Bormida. In Eccellenza lo si ricorda invece per tre stagioni sempre al Castellazzo Bormida, al Canelli e al Carmagnola. In questa stagione aveva iniziato il campionato al Lomellina prima di accettare la corte del club genovese del presidente Sighieri. In carriera per Basso oltre 200 presenze tra Serie D ed Eccellenza.