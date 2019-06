Calciomercato, mister Ruvo ritrova un suo fedelissimo

Sestri Levante - Terzo colpo di mercato per il Sestri Levante con mister Alberto Ruvo che ritrova un suo "fedelissimo" dalla Pontremolese. I "Corsari", dopo essersi assicurati Del Nero e Gandolfo, hanno infatti ufficializzato l'acquisizione di Capo Carlo. Classe ’91, originario di Viareggio, è un attaccante che può disimpegnarsi sia da seconda punta che da esterno d'attacco. Come detto nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Promozione toscana nel Girone A realizzando 8 reti con la maglia della Pontremolese. Capo ha come caratteristica principale quella di essere molto veloce e un ottimo uomo-assist svolgendo un gran lavoro a sostegno degli altri attaccanti. A suo attivo numerose stagioni sia in Eccellenza che in Serie D con maglie quali Viareggio, Rosignano, Pianese, Ponsacco, Acqui con 97 presenze e 16 reti, oltre a quelle dell'ultima stagione.



G.L.