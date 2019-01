Calciomercato, l'Imperia cala il colpo per l'attacco

Alla corte di mister Buttu arriva una seconda punta con oltre 50 presenze tra i professionisti e quasi 70 in Serie D con Pro Patria, Pro Pracianza, Villafranca Veronese e Varesina

Imperia - Non solo il Valdivara 5 Terre, anche l'Imperia si rinforza in vista del match di domani che la vedrà impegnata a Beverino contro la compagine spezzina per l'apertura del girone di ritorno del torneo di Eccellenza ligure. Il club nero azzurro ha infatti ufficializzato pochi minuti fa l'ingaggio dell'attaccante lombardo classe '93 Diego Mella (nella foto durante la presentazione di rito, ndr). Il giocatore nel suo curriculum vanta esperienze con il Settore Giovanile dell'Inter per poi proseguire con Sassuolo, Parma, San Marino, Pro Patria, Pro Piacenza, Villafranca Veronese e Varesina. Esterno offensivo o seconda punta ha disputato 51 presenze con 3 realizzazioni in Lega Pro e 66 presenze e 9 reti in Serie D. Per lui quella con la maglia dell'Imperia è la prima esperienza in Eccellenza. Il giocatore è già stato convocato da mister Buttu per la gara di domani a Beverino.