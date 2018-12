Calciomercato, l'Imperia blinda i suoi pezzi pregiati

Nicholas Costantini e Amerigo Castagna rimangono in nero azzurro, sfuma la possibile doppia cessione al Vado

Imperia - Niente Vado per Nicholas Costantini (nella foto, ndr) e Amerigo "Lenny" Castagna. I due pezzi pregiati dell'Imperia rimangono in nero azzurro fino al termine della stagione. Ad annunciarlo la stessa società con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Nella prima settimana del mercato invernale si erano fatte sempre più insistenti le voci di un possibile approdo della coppia al Vado, ma ora vi è la certezza della permanenza alle dipendenze di mister Buttu fino al termine della stagione. Costantini proprio ieri è andato a segno con una doppietta salendo a quota 6 gol in stagione e trascinando la sua squadra alla rimonta vittoriosa contro il Rapallo Ruentes che era passato in vantaggio di due reti al "Ciccione" per le marcature di Bertuccelli e Cupini. Per Castagna sono invece sette le marcature nelle prime 13 giornate di campionato.