Calciomercato, il Valdivara rinforza la rosa di Galleno con tre acquisti

Dopo i ritorni del portiere Grippino e del centravanti Naclerio il sodalizio di Beverino si assicura un centrale di difesa, un terzino e un centrale di centrocampo

Beverino - Dopo gli innesti del portiere Grippino e del centravanti Naclerio, due ritorni, il Valdivara 5 Terre ufficializza altri tre rinforzi per la rosa di mister Galleno. Dal Canaletto viene ingaggiato il terzino classe '97 Fabio Sordi che si ricorda anche per le esperienze in Eccellenza con il Moconesi e il Lerici Castle e quelle in I e II Categoria con il Vezzano. Insieme a lui è fatta per il centrale di centrocampo Gianmarco Forno (nella foto, ndr) classe '94 prelevato dalla Tarros Sarzanese dove in questa prima parte di stagione in I Categoria ha messo a segno una rete nella vittoria in esterna in casa del Marolacquasanta. Per lui si ricorda una lunga militanza in I Categoria toscana nelle fila dei "galletti" del Serricciolo e ancora prima nel Marina La Portuale. Infine ecco il centrale di difesa classe '94 Marco Fatale. Il difensore originario di Massa arriva in regime di svincolo dopo l'ultima esperienza in Serie D al Real Forte Querceta. Per lui in IV Serie Nazionale si ricordano anche le esperienze con le maglie di Massese e Legnago Salus per 22 presenze complessive in tre stagioni.