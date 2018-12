Calciomercato, gradito ritorno in casa Valdivara 5 Terre

La squadra di Galleno trova il suo nuovo centravanti ingaggiandolo dalla formazione di Eccellenza calabrese dello Scalea. In passato esperienze in Serie D con il Sestri Levante

Beverino - Dopo ben 14 partenze arriva il quinto colpo in entrata del Valdivara 5 Terre con la formazione allenata da mister Francesco Galleno che trova il suo nuovo centravanti, o meglio ritrova dato che il giocatore aveva già vestito la casacca del sodalizio beverinese nella prima parte della scorsa stagione siglando due reti. Si tratta di Antonio Naclerio possente centravanti classe '98 ingaggiato dall'Usd Scalea, formazione calabrese di Eccellenza. Cresciuto nelle giovanili dello Spezia Calcio, Antonio, vanta numerose presenza nelle file dei settori giovanili dell'Entella, Viareggio e Sestri Levante. Con i "Corsari" ha totalizzato 17 presenze in Serie D senza siglare reti nelle stagioni tra il 2015/2016 e il 2017/2018. “Ringrazio la società della Scalea per avermi concesso la possibilità di tornare a giocare alla Spezia. Sono felice di tornare nuovamente a vestire la maglia del Valdivara 5 Terre, società che mi ha voluto fortemente." - dichiara lo stesso Naclerio al sito ufficiale della sua nuova società - "La situazione di classifica è difficile ma abbiamo ancora tutto il tempo per cercare di tirarci fuori da questa situazione. Spero di dare il mio contributo al mister e alla squadra per raggiungere la salvezza."