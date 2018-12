Calciomercato, ecco le operazioni invernali del Molassana

Tre acquisti e due cessioni per il direttore sportivo Fabrizio Barsacchi. Rinforzati anche i quadri dirigenziali dei rosso azzurri

Genova - Corre ai ripari il Molassana Boero per cercare di invertire una tendenza che vede attualmente i rosso azzurri al terzultimo posto della classifica del torneo di Eccellenza. E' direttamente il D.s. Fabrizio Barsacchi a comunicarci le operazioni in entrata e in uscita del sodalizio del presidente Franini. Arrivano in rosso azzurro il centrocampista classe '96 Ndyaie Papa Massamba ex tra le altre, di Ladispoli e Castellaneta formazioni rispettivamente di eccellenza laziale e pugliese. Insieme a lui ecco anche Patrizio Solar esterno d’attacco classe 1996, settore giovanile Genoa e ultimo anno in serie D nel Rapallo Bogliasco e Filippo Falsini attaccante classe 1996 ex di Lagaccio, Little Club e San Cipriano. Anche due cessioni per il Molassana che comunica di aver ceduto gli attaccanti Francesco Girone, classe 2000, al Mignanego e Marco Pintus alla Gaviese. Infine rinforzati anche i quadri dirigenti con l'ingresso in società di Federico Origo, ex direttore sportivo del Caderissi.