Calciomercato, due top - player per il Baiardo

Dopo l'arrivo di Incerti, come anticipato da Calcio Spezzino, è fatta per due ex Rivarolese. Salta l'accordo con il portiere Gianrossi

Genova - Doppio botto di mercato per l'Angelo Baiardo. Dopo la positiva trattativa con Incerti, inserito nello scambio di prestiti con la Goliardicapolis, come anticipato da Calcio Spezzino i "draghetti" sistemano difesa e centrocampo prelevando due top - player dalla Rivarolese. Stiamo parlando del forte centrale difensivo Marco Napello e del centrocampista offensivo Fabio Oliviero. Il difensore, classe '88, nell'ultima stagione con gli "Avvoltoi" ha totalizzato 27 presenze e 4 reti. In precedenza lo si ricorda sempre in Eccellenza con la maglia del Rapallo Ruentes e per cinque campionati consecutivi nelle fila del Ligorna, di cui due di Serie D. Il centrocampista classe '91 ha invece disputato nell'ultima annata 25 partite siglando 6 gol. In passato ha vestito per tre anni la maglia della Sammargheritese, con 18 reti complessive, e in precedenza quella della Genova Calcio. Sicuramente due colpi di grande spessore per i "draghetti" che invece vedono sfumare l'accordo con il portiere Gianrossi e ora potrebbero confermare Valenti e il rientrante Belloro.