Calciomercato, due fratelli per il Finale

Finale Ligure - Altra doppietta di acquisti per il Finale che ha da poco ufficializzato l'arrivo in giallorossoblu dei fratelli Cavallone. Si tratta di Giacomo Cavallone, attaccante fuori quota classe 2000, che torna al "Borel" dopo una stagione, la scorsa, divisa in Eccellenza tra Cairese e Imperia. Con la formazione di Buttu il giocatore aveva anche esordito in Serie D. Il fratello maggiore, classe '98, è Pietro Cavallone, esterno classe 1998, in arrivo dalla Cairese, società nella quale è giunto lo scorso anno dopo aver vestito le maglie di Albissola e Ligorna in Serie D. Salgono così a quattro i nuovi acquisti del sodalizio di Finale Ligure in vista della prossima imminente stagione.



G.L.