Calciomercato, doppio innesto per il Rapallo Rivarolese

Dopo l'arrivo del centrocampista ex Ligorna Perrone, che ha esordito la scorsa domenica nella vittoriosa trasferta in casa dell'ormai ex capolista Imperia, il Rapallo Rivarolese prosegue nella sua campagna invernale di rafforzamento mettendo a segno altri due colpi interessanti.



Il sodalizio presieduto dal presidente Verrini ha infatti ufficializzato l'ingaggio dai "cugini" del Sestri Levante del portiere Davide Adornato. L'estremo difensore classe '91, chiuso in rossoblu dall'ingaggio del giovane ex Carrarese Rollandi, ha disputato 51 presenze in Serie D con i "Corsari" a cui si aggiungono le 12 in questo campionato di Eccellenza. In precedenza ha militato anche nei professionisti in Serie C indossando le divise del Pisa, sua città natale, e del Casale Fbc. In D anche con le maglie di Gavorrano, Forcoli e Pontedera. Passato alle cronache quando con la Larcianese siglò una rete decisiva nei Play - Off di Eccellenza toscana. Ora Fresia avrà a disposizione due portieri di grande esperienza, a meno che Basso non possa accettare qualche altra offerta pervenutagli.



Assieme a lui ecco un altro rinforzo per il centrocampo dove arriva il fuori quota classe '99 Lorenzo Eranio prelevato dal Molassana Boero. In passato il giocatore ha militato in Eccellenza anche con Rivarolese e Sestrese, mentre in Serie D con il Ligorna. Il mercato ruentino potrebbe comunque non essere ancora finito qui.



