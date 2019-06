Calciomercato, colpaccio Imperia: preso Sancinito

Imperia - Primo grande colpo di mercato per il nuovo Imperia targato Bencarino - Lupo. Come anticipato il sodalizio nero azzurro ha oggi ufficializzato l'arrivo del forte regista di centrocampo Davide Sancinito prelevandolo dal Sestri Levante formazione in cui aveva chiuso la scorsa stagione non riuscendo ad ottenere la salvezza in Serie D. Una stagione iniziata in Serie C con la maglia dell'Albissola (nella foto, ndr) di cui era capitano e di cui era stato il grande protagonista della doppia promozione dall'Eccellenza ai professionisti. Il regista classe '87 in carriera ha vestito anche le maglie di Finale, Vado, Unione Sanremo e Ceriale. In Serie D vanta 119 presenze e 18 reti molte delle quali su calcio piazzato una delle sue specialità, mentre tra i professionisti ha disputato 8 partite. Ora per lui l'esperienza all'Imperia che lo annuncia così tramite il proprio sito ufficiale:



"La società ASD Imperia, comunica di aver tesserato il centrocampista classe ’87, Davide Sancinito, per la stagione 2019-20.



Nelle scorse stagioni ha vestito le maglie del Finale, Vado, U. Sanremo, Albisola e Sestri Levante.



Il delegato alla prima squadra, Fabio Ramoino, e la società tutta vuole dare il proprio benvenuto a Davide Sancinito."