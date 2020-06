Calciomercato, cinque colonne del Pietra ligure ai saluti

L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica che nella prossima stagione non faranno parte della rosa della 1° Squadra i giocatori Marco Alberico, Luca Baracco, Francesco Cocito, Alessandro Danio e Mattia Galleano.



Un ringraziamento speciale va a Luca Baracco, primo capitano e primo marcatore della storia biancoceleste in Eccellenza, Marco Alberico, Alessandro Danio e Mattia Galleano per le prestazioni e l'attaccamento alla maglia dimostrati negli ultimi quattro anni, ricchi di soddisfazioni e successi, che hanno portato la nostra società a raggiungere traguardi mai toccati fino a quel momento.