Calciomercato, botto Capra per il Vado

Ma i rossoblu non si fermano solo al forte fantasista del Finale, in arrivo anche un difensore fuori quota

Vado Ligure - Nell'ultima giornata utile per i trasferimenti invernali si concretizza per il Vado un'importantissimo colpo di mercato. Sfumato il doppio arrivo di Castagna e Costantini dall'Imperia il club rossoblu ingaggia dal Finale il forte fantasista classe '88 Edoardo Capra. Il giocatore nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia giallorossa totalizzando in Serie D 58 presenze condite da 26 reti. In precedenza lo si ricorda con le maglie dalla Sanremese (nella foto, ndr) con cui conquistò la vittoria della Coppa Italia Nazionale d'Eccellenza con il passaggio in Serie D del club matuziano e per un'ulteriore esperienza al Finale. Per Capra il Vado non è una novità, si tratta infatti di un ritorno avendo vestito la maglia rossoblu nelle stagioni sportive 2007-2008 e 2012-2013. Insieme a lui, alla corte di Tarabotto, arriva anche il giovane difensore fuori quota classe '99 Edoardo Severi prelevato dal Savona. Il giocatore nell'ultimo anno e mezzo con gli "Striscioni" ha totalizzato complessivamente 17 presenze di cui 8 da titolare. Dopo gli arrivi dell'ex professionista Bianco e di Tecchiati sono sicuramente due colpi importanti per il Vado.