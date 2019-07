Calciomercato, Rapallo R. 1914 Rivarolese ecco i primi colpi

Arriva l'importante conferma di bomber Romei e si chiude per due giocatori tra cui un centrocampista ex Ligorna

Rapallo - Prime riconferme e primi colpi per la neo nata Rapallo R. 1914 Rivarolese. Confermato nella rosa di mister Fresia il forte centravanti Simone Romei autore di 18 reti la scorsa stagione di Eccellenza prima dello stop per un infortunio. In carriera, tra Serie D ed Eccellenza, vanta uno score di 184 presenze e 96 reti all'attivo. Come anticipato anche ieri nei nostri speciali di mercato è ufficiale poi l'arrivo del forte centrocampista classe '89 Marco Cappanelli protagonista di una grande stagione con il Ligorna in Serie D chiusa con il quinto posto finale e 28 presenze all'attivo. Per lui si ricordano anche le esperienze con Genova Calcio, Valenzana, Acqui, RapalloBogliasco, Albese, Cuneo, Derthona, Pro Vercelli, Novese e Lavagnese. 356 presenze e 35 gol tra Serie C2 ed Eccellenza a suo attivo. Infine ecco il colpo Samuele Schepis. I tre giocatori sono stati annunciati pochi minuti fa dal presidente Verrini e dal D.g. Abbatuccolo.