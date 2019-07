Cairo Montenotte - Ancora un rinforzo per la Cairese del nuovo corso Maisano. Il diesse Giribone ha infatti chiuso la trattativa per portare in gialloblu l'esterno mancino di difesa Alessandro Incorvaia. Colpo importante quello del classe 2001 che nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Cuneo in Serie C dopo essere cresciuto tra Savona e Vado a livello di Settore Giovanile e Juniores.