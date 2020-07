Cadimare, due conferme nello staff e un gradito ritorno

Due conferme e un gradito ritorno per il Cadimare che prepara l'esordio assoluto in Eccellenza. Dopo mister Buccellato e il vice Sergio Parodi ancora con i "Pirati" Luca Rufolo e Giampiero Desogus che vivranno rispettivamente la propria seconda e quarta stagione in bianconero.



Il graditissimo ritorno arriva invece dal Valdivara 5 Terre: la società del presidente Diego Bianchi riabbraccia infatti Francesco "Ciccio" Quaranta. Una persona sicuramente speciale ed esempio per tutti "Ciccio", oltre alla sua competenza ed esperienza, non farà mancare alla "ciurma" di mister Buccellato la sua positività.