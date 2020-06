Cadimare, conferme in panchina

Quarta stagione consecutiva per Buccellato e Parodi, sarà quella dell'esordio in Eccellenza per i cadamoti

Per il quarto anno consecutivo il Cadimare conferma in panchina mister Stefano Buccellato. Dopo aver esordito in panchina in Promozione il "Pirata" avrà quindi anche l'onore e l'onere di essere il tecnico che esordirà in Eccellenza sulla panchina dei cadamoti del presidente Bianchi e del vice presidente Russo.



Insieme a lui vi sarà ancora Sergio Parodi, anch'esso per la quarta stagione consecutiva alla corte dei "Pirati" che avrà ancora il doppio incarico di preparatore atletico e vice allenatore di mister Buccellato.