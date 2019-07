Busalla, tante riconferme e i primi tre colpi

Per il confermatissimo mister Cannistrà ci saranno ancora colonne come Monti e Compagnone, mentre tra i volti nuovi ecco un difensore, un attaccante e un giovane fuori quota

Genova - Tra conferme e nuovi arrivi si muove il Busalla Calcio del confermatissimo mister Gianfranco Cannistrà. Molte le conferme per il sodalizio genovese a iniziare da capitan Monti e dal forte fantasista e goleador Compagnone (nella foto, ndr) proseguendo con Carlucci, Cotellessa, Garrè, Iraci, Oliva e Ottoboni. A questi si aggiungono i giovani Mignacco, Molini, Nelli, Piccardo, Piemontese e Repetto. Ecco poi i primi tre volti nuovi ufficiali. Doppio innesto dalla Voltrese Voltus con l'arrivo dell'accoppiata formata da Matteo Termini, difensore classe '92, e Andrea Boggiano attaccante classe '85. Entrambi autori di un ottimo campionato con il primo che ha collezionato 28 presenze (con 6 gol), mentre il secondo è sceso in campo 26 volte mettendo a segno 11 gol. Insieme a loro ecco Pietro Cestino, fuori quota classe 2001, proviene invece dal Molassana. Il giovane under è un esterno in grado di coprire tutta la fascia ed elemento di grande prospettiva. In partenza invece pare esserci bomber Giuliano Lobascio in predicato di tornare a vestire la maglia gialloblu del Serra Riccò.



G.L.