Bracaloni saluta la Pontremolese

Dopo una sola stagione, era arrivato la scorsa estate in sostituzione di mister Alberto Ruvo, si separano le strade della Pontremolese e di mister Riccardo Bracaloni. A comunicarlo la stessa società di Pontremoli. L'ex giocatore dello Spezia Calcio ed ex allenatore di Aglianese e San Marco Avenza sembra a un passo dall'accettare la corte del Camaiore dove ha invece salutato Moriani.



"La società informa che mister Riccardo Bracaloni ha comunicato ai vertici societari che non proseguirà il suo impegno nella guida della squadra in Eccellenza per la stagione 2020-2021. A lui i più sentiti ringraziamenti per l'ottimo operato nella stagione scorsa, interrotta a causa del Covid 19, ma che ci vedeva nettamente in linea con gli obiettivi stagionali. Gli facciamo un grande "in bocca al lupo" per il proseguo della sua carriera, con la speranza di poter avere ancora modo di lavorare insieme in futuro. L'area tecnica è ora alla ricerca di un sostituto, che verrà scelto nei prossimi giorni."