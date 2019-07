Botto Pietra Ligure, ecco Castagna

Pietra Ligure - Grosso colpo di mercato appena annunciato dal Pietra Ligure che trova il sostituto di bomber Zunino. Mister Pisano nella prossima stagione potrà contare sul centravanti ex Imperia Amerigo "Lenny" Castagna. Il classe '90 in maglia nero azzurra ha realizzato 56 reti in 112 presenze. Lo si ricorda anche per le esperienze all'Argentina Arma in Serie D ed Eccellenza e in Serie D con Verbano, Pro Imperia, Derthona, Borgorosso Arenzano, Lavagnese e Vado. Sicuramente un colpo importantissimo per il sodalizio di Pietra Ligure che dopo l'arrivo di Burdisso dalla Dianese&Golfo rivoluzione completamente il proprio reparto offensivo.



"L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver tesserato per la stagione 2019-20 il giocatore Amerigo "Lenny" Castagna. L'ex attaccante di Argentina e Imperia, con i nerazzurri dal 2014 al 2019 ha totalizzato 56 gol in 112 presenze in campionato, sarà subito a disposizione per rinforzare il nostro reparto di attacco. Tutta la società è lieta di dare il benvenuto a Lenny augurandogli le migliori cose in maglia biancoazzurra."