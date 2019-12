Bomber Gandolfo lascia il Sestri Levante

Genova - Ha scelto la sua nuova squadra il bomber di Sestri Levante e del Sestri Levante Giacomo Gandolfo. Il centravanti da oltre 300 gol in carriera nei dilettanti lascerà a malincuore la tanto amata maglia dei "Corsari" dopo un inizio di stagione che lo ha visto comunque siglare 4 reti in rossoblu nei vari spezzoni di partita in cui è stato utilizzato. L'arrivo di Parodi la scorsa settimana, esordio con tripletta per il nuovo attaccante di Ruvo, aveva lasciato presagire a questa soluzione dopo che Gandolfo era arrivato a vestire la maglia della squadra della sua città soltanto quest'estate reduce da un'incredibile campionato con il Real Fieschi in cui aveva messo a segno ben 26 reti.



Ad accoglierlo a braccia aperte sarà la formazione genovese del Campomorone Sant'Olcese. I bianco azzurri di Pirovano stanno disputando una grande stagione nel ritorno in Eccellenza e trovano così un perfetto partner offensivo per il capitano Moreno Curabba. Insomma si prospetta una coppia gol temibile per tutti quella dell'ambizioso Campomorone che, attualmente settimo in classifica con una partita da recuperare, inizia a pensare alle primissime posizioni. E intanto Gandolfo appunta in agenda la data del 23 Febbraio prossimo quando a Genova il Campomorone riceverà proprio il Sestri Levante...



L.G.