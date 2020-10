Baudi e Bertuccelli, doppiette pesanti per Fezzanese e Rapallo Rivarolese

Sono due bomber di razza, ma dalle caratteristiche completamente diverse.



Uno è il classico N°10: dotato di una tecnica sopraffina e di grande classe, superlativo sui calci da fermo, abile sia da prima che da seconda punta, ma anche da trequartista. Per due volte è stato capocannoniere del torneo di Eccellenza, ma ha segnato diversi gol anche in Serie D con il record di 23 in una sola stagione. Precisamente 59, tra campionato e Coppa, con le maglie di Fezzanese, Chiavari Caperana, Vado e Fo.Ce. Vara. In carriera oltre 200 gol tra i dilettanti con due tornei di Promozione, sei in Eccellenza e otto stagioni in Serie D, ma anche due brutti infortuni che gli hanno fatto in pratica perdere due annate.



L'altro è il tipico numero nove forte fisicamente, trascinatore, abile a far salire la squadra, potente, con un gran colpo di testa e rapinatore d'area. Fisicamente devastante: l'area di rigore è il suo regno naturale e spesso le difese avversarie gli appiccicano vanamente anche due marcatori per cercare di limitarlo.



Domenica scorsa entrambi hanno siglato una doppietta che ha permesso rispettivamente a Fezzanese e Rapallo Rivarolese di ottenere le prime vittorie della stagione.



Uno è "Il Mago" Andrea Baudi, l'altro è "O'Animal Giuseppe Bertuccelli. Non hanno mai giocato insieme anche se nella prima stagione in Serie D della squadra di Fezzano ci sono andati molto vicini.



Baudi ha segnato, con la doppietta all'Angelo Baiardo, 149 gol in maglia "verde" confermandosi il secondo miglior marcatore dei novanta anni di storia della Fezzanese tenendo sempre nel mirino il primo posto in questa speciale graduatoria occupata da Maggiali. La differenza è che Baudi le sue reti le ha realizzate tutte in Serie D ed Eccellenza, il bomber anni '80 in I Categoria.



Per Bertuccelli invece la doppietta al Molassana Boero ha portato il totale di realizzazioni a 297 divise tra tantissime squadre e moltissime categorie dalla I Categoria, con cui ha segnato anche 43 gol in un unica stagione con il Colli di Luni, alla Serie D. In bacheca un titolo di capocannoniere di tutte le I Categoria d'Italia proprio in maglia "orange" e quello di miglior marcatore del torneo d'Eccellenza con la maglia "blues" del Magra Azzurri.



Presto si sfideranno in campionato, ma prima ecco nel mirino quota 150 con la stessa maglia per il "Mago" e 300 in carriera per il centravanti ruentino.