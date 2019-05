Barsacchi è un nuovo dirigente dell'Angelo Baiardo

L'ex diesse del Molassana si accasa ai "draghetti" e spiega così la sua scelta. "Ho scelto il progetto Baiardo. E' certamente un'avventura molto stimolante"

Genova - Non è passato molto tempo dai saluti al Molassana Boero che Fabrizio Barsacchi trovasse la sua nuova destinazione. L'ex centrocampista ha infatti accettato la corte dell'Angelo Baiardo. E' lo stesso dirigente a motivare con queste parole la sua scelta.



"Al termine del campionato di eccellenza, concluso con una salvezza con il Molassana, mi sono fermato a riflettere e ho capito che il risultato ottenuto sul campo poteva essere difficilmente migliorabile. Ottenere una salvezza con il 10° posto finale schierando la formazione più giovane della categoria, dopo il Valdivara 5 Terre, e riuscire a mettersi dietro società come Alassio, Albenga, Ventimiglia, Rapallo, Val di Vara e Sammargheritese, il tutto con budget disponibile diciamo non elevato rispetto alla media, lo reputo veramente una grande impresa calcistica. Da lì dopo aver condiviso con il presidente Franini la scelta di ricercare nuovi stimoli altrove, tra le varie, ho scelto il progetto presentatomi dalla societa’ Baiardo, la quale aveva bisogno di una figura organizzativa che cercasse di migliorare la struttura del comunque già valido settore giovanile e scuola calcio preesistente. Certamente è un’avventura stimolante nella quale mi getterò con grande applicazione e che migliorerà la mia esperienza ed il mio bagaglio culturale. Molti mi chiedono se mi occuperò anche di prima squadra viste le mie esperienze recenti... La risposta è che in società ci sono persone preposte ad occuparsi di prima squadra e juniores ma che il mio contributo, come quello di tutti i dirigenti, non mancherà qualora ce ne fosse bisogno.

Infine oltre a ringraziare la presidentessa Erriu per la fiducia concessami, volevo ringraziare il pPresidente Franini per questi anni indimenticabili trascorsi insieme."