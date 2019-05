Barsacchi e il Molassana Boero si separano

Dopo quattro stagioni, due da giocatore e due da direttore sportivo, l'ex centrocampista lascia i rosso azzurri. "Un grazie al presidente Franini per la possibilità, conquistate due salvezza storiche." Già scelto il suo sostituto

Genova - Dopo quattro stagioni si dividono le strade di Fabrizio Barsacchi e del Molassana Boero. Un connubio equamente diviso sia nelle vesti di giocatore che di direttore sportivi e ha portato grosse soddisfazioni al club del presidente Franini. Da giocatore infatti Barsacchi ha conquistato il campionato di Promozione con relativo ritorno in Eccellenza, mentre nelle ultime stagioni con lui dietro la scrivania sono arrivate due importanti e storiche salvezze, dato che mai i rosso azzurri si erano salvati in questa categoria, come quella di quest'anno con mister Alfio Scala in panchina. "A Molassana ho trascorso 4 anni importanti, due da giocatore e due da direttore sportivo, anni indimenticabili! Qua ho vinto un campionato di Promozione da giocatore, una semifinale di Coppa Italia d'Eccellenza e qua ho ottenuto due salvezze storiche ottenendo anche il bonus per l’utilizzo dei giovani." - dichiara lo stesso Fabrizio Barsacchi ai microfoni di Calcio Spezzino - "Devo ovviamente dire grazie al presidente Franini che mi ha concesso la possibilità di fare il direttore sportivo iniziando da una categoria prestigiosa come l’Eccellenza, opportunità unica, pur avendo zero esperienza. Credo che ci siano momenti adatti anche per valutare di vivere altre esperienze, io ho deciso che questo era il momento di ringraziare e salutare una famiglia di cui mi sentirò sempre parte." Già la prossima settimana si potrebbe conoscere il futuro di Barsacchi che sta sfogliando la margherita tra le varie offerte pervenutegli. Non bisogna invece attendere ulteriormente per il nuovo direttore sportivo del Molassana Boero con il presidente Franini che ha "promosso" dalla Juniores Regionale Federico Origo.



