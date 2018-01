Appuntamento con la storia per il Valdivara 5 Terre di mister Fanan

Oggi l'atto finale della Coppa Italia: a Rapallo l'attesa finale contro i genovesi della Rivarolese

La Spezia - Il gran giorno è arrivato, mancano poche ore alla finalissima della Coppa Italia di Eccellenza 2017/18 tra il Valdivara 5 Terre e la Rivarolese Impero. A Lavagna tutto è pronto per ospitare l'appuntamento che sta tenendo con il fiato sospeso non solo le due formazioni, ma anche le proprie tifoserie. La partita in programma questa sera alle ore 20;30 al “Riboli” di Lavagna, è di quelle che valgono una stagione: chi vince accederà alla fase finale nazionale che, in caso di vittoria di quest'ultima, vale l'accesso al prossimo campionato di Serie D. La posta in palio è dunque altissima. Il tutto per tutto in una sola partita. Lo sa bene la Rivarolese, lo sa ancor più il Valdivara 5 Terre che a questa finale tiene in modo particolare perchè potrebbe segnare un evento storico per la società del presidente Giovanni Plotegher. In caso di vittoria della formazione di mister Fanan, infatti, la società di Beverino potrebbe fregiarsi del primo titolo regionale della propria storia. La squadra di Fanan, comunque vada, ha già un posto nella storia e per gli amanti del calcio dilettantistico spezzino e diventerà un piacevole ritornello ricordare la rosa: Grippino, Sarti; Cutugno, Mozzacchiodi, Fazio, Chiappini, Terribile, Stella, Iroanya, Ortelli, Bolla, Del Padrone, Barilari, Ejalobinu, El Caidi, Paprcone, Olonisakin, Alvisi e Bertucelli. Ancora qualche ora di tensione, ancora qualche ora dall'appuntamento con la storia.