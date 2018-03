Apotesori Valdivara 5 Terre!

I ragazzi di Fanan battono 3-1 la Pro Dronero grazie alle reti di Albiola, Barilari e Olonisakin.

La Spezia- Sogno, favola, miracolo: sono queste le parole che hanno descritto il momento magico del Valdivara 5 Terre. Forse abbiamo sbagliato, io per primo, perchè la realtà vera dice che l'approdo del Valdivara 5 Terre a questa fase finale della Coppa Italia non è frutto del caso, e non è neanche inspiegabile come lo sarebbe, invece, un miracolo; al contrario, esso è stato costruito nel tempo attraverso un’attenta programmazione; è un albero che ha radici profondissime, coltivato con competenza, passione ed amore e che, alla fine, ha ripagato restituendo il più bello dei suoi frutti. Nulla, in questo mondo (e lo sport ne fa parte) succede “per caso” e parlare di “favola” o “miracolo”, dimenticando il lavoro, i sacrifici (non soltanto economici), la passione, la fatica, il sudore, l’amore di chi ha lottato e tutto questo ha fortemente voluto ed inseguito, in primo luogo il presidente Giovanni Plotegher, senza dimenticare ovviamente i calciatori e l’allenatore ed il suo staff, artefici sul campo del successo sportivo, non solo è riduttivo e semplicistico, ma denota, a mio avviso, una certa mancanza di rispetto. Quella passione, quella fatica ed il sudore versato negli allenamenti settimanali hanno portato i propri frutti. Oggi il Valdivara 5 Terre ha espugnato il campo sportivo Verzolo ( CN ) aggiungendo, cosi, un'altra bella vittoria nella galleria delle partite da ricordare. Sul terreno di gioco di Verzolo i ragazzi di Mirco Fanan hanno vinto 3-1 al termine di una partita emozionante e ben giocata.

Le scelte - Mister Dessena schiera la Pro Dronero con un classico 4-3-3 che vede come tridente d'attacco Sangare, Dutto e Niang, vecchia conoscenza del calcio ligure avendo giocato nelle file dell'Argentina Arma, Sanremese, Caperanese, Rapallo e Vallesturla. Un tridente capace di realizzare fin qui ben 40 reti stagionali. La risposta di Fanan, abile stratega, è un 4-3-3 con Del Padrone in cabina di regia, mentre in attacco Bertucelli è spesso supportato giocate dei giovani Abiola e Paparcone.

La cronaca - Al primo vero affondo il Valdivara 5 Terre passa in vantaggio. Al 5' Bertucelli serve Abiola che solo davanti al portiere insacca per la prima storica rete per la società spezzina. Al 16' sono ancora pericoli gli spezzini con Barilari che serve Paparcone ma l'ex canterano dell'Arci Pianazze fallisce da buona pozione. Al 22' si fanno vedere i padroni di casa con l'insidioso cross di Sangare, ma Sarti è attento e blocca con estrema sicurezza. Al 28' tornano a farsi vedere i ragazzi di Fanan ma la conclusione di Bertucelli è bloccata da Rosano. L'ultima azione della prima frazione di gara la creano i padroni di casa con ill colpo di testa di Isoardi che è bloccato da Sarti. La ripresa inizia con il Valdivara 5 Terre che si fa vedere dopo un solo giro di lancette ma la conclusione di Bertucelli viene deviata in angolo. Al 48' è ancora protagonista Bertucelli ma la conclusione del bomber spezzino termina a lato. Il buon momento degli spezzini viene premiato al 54' con il raddoppio firmato dal giovane Barilari, che capitalizza al meglio l'assist fornito da Bolla. Al 60' ci prova ancora Bertucelli, servito da Olonisakin, ma Rosano blocca a terra. Al 62' la conclusione di Olonisakin è respinto sulla linea di porta. Al 70' ancora gli spezzini pericolosi con Bertucelli, servito dalla punizione calciata da Del padrone, ma ancora una volta Rosano dice no. Al 72' il Valdivara 5 Terre cala il tris grazie alla rete di Olonisakin. Al 86' la pro Dronero accorcia le distanze grazie al calcio di rigore trasformato da Galfrè, che di fatto chiude la partita.



Pro Dronero – Valdivara 5 Terre 1-3

Marcatori: 5' Albiola, 54'Barilari, 72' Olonisakin, 86' Galfrè

Pro Dronero: Rosano, Rastrelli, Monge, Caridi, Puleo (51' Olivero ), L Isoardi, Brondino, D Isoardi ( 63' Galfrè ), Niang, Dutto, Sangare.

A disposizione: Favole, Giordanengo, Coulibaly, Morgana, Olivero, Bonelli, Galfrè. Allenatore: Dessena

Valdivara 5 Terre: Sarti, Terribile, Stella, Del Padrone, Cutugno, Iroanya, Barilari, Bolla ( 81' Montefiori ), Abiola ( 66' El Caidi ), Bertuccelli, Paparcone ( 61' Olonisakin )

A disposizione: Grippino, Chiappini, Fazio, Montefiori, El Caidi, Olonisakin, Grasso.

Allenatore: Fanan