Angelo Baiardo, mister Baldi non è più l'allenatore

Genova - Cambio in panchina per l'Angelo Baiardo. Il direttore sportivo Fabrizio Barsacchi ha infatti comunicato la decisione da parte dei "draghetti" nero verdi di interrompere il rapporto di collaborazione con mister Gianni Baldi. Il direttore sportivo ha iniziato a scandagliare il mercato degli allenatori per trovare il nome giusto a cui affidare la direzione della Prima Squadra. Questo il comunicato ufficiale dell'Angelo Baiardo.



"L’ ASD Angelo Baiardo comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l’allenatore Gianni Baldi.

Al mister vanno i ringraziamenti da parte di tutto il Consiglio Direttivo della Società, sia per il lavoro svolto, che per la professionalità dimostrata in queste ultime due stagioni sportive.

La società Angelo Baiardo augura a Gianni Baldi le migliori fortune per il proseguo della sua carriera sportiva."



