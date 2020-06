Andrea Parodi saluta il Sestri Levante

Non ha avuto molto tempo per mettersi in mostra dal suo arrivo al Sestri Levante nel mercato invernale di dicembre il bomber Andrea Parodi vista anche l'interruzione prematura del campionato per via della pandemia da Covid-19. Il bomber, ex di Vado e Genova Calcio, ha comunque trovato modo per finire cinque volte sul tabellino dei marcatori realizzando addirittura una tripletta nella gara casalinga del "Sivori" contro il Finale.



Il centravanti ora riparte e nella giornata di ieri è stato presentato dalla sua nuova squadra. Si tratta del San Giuliano, squadra dell'omonimo comune appartenente alla cintura sud orientale milanese.



Un rinforzo di qualità per i gialloverdi, pronti ad affrontare il campionato di Eccellenza, dopo la recente vittoria del girone E di Promozione.