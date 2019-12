Ancora rinforzi per il Molassana Boero

Genova - Ancora ufficialità in casa Molassana Boero con i rosso azzurri che hanno ufficializzato gli arrivi del difensore centrale Occhipinti, classe '97, ex giocatore di Sampierdarenese, Sestrese e Rivarolese con cui ha vinto il campionato di Promozione. Per la porta invece dopo Meneghello anche Luca Molianro estremo difensore sempre classe '97 ex giovanili del Genoa (nella foto, ndr), poi lo si ricorda in Serie D con la Vis Pesaro, Castelfidardo e Rivarolese. Infine il giovane attaccante fuori quota classe 2001 Scimone ex giovanili della Sampdoria e Gaviese con cui nella scorsa stagione ha messo a segno 8 reti. In totale sono quindi undici i nuovi acquisti alla corte di Meledina in questo mercato invernale messi a segno dal nel direttore sportivo rosso azzurro Simone Fiorello per cercare di ottenere la salvezza.



G.L.