Anche il Ventimiglia preannuncia reclamo verso il Valdivara 5 Terre

Il "caso" dei tesseramenti per i tre giovani nigeriani registra il quinto ricorso. Le parole del D.s. frontaliero Veneziano a Calcio Spezzino

La Spezia - In archivio un'altra giornata di campionato ed ecco arrivare un altro preannuncio di reclamo avverso il Valdivara 5 Terre. E' quello presentato dal Ventimiglia per la partita che ha visto ieri i frontalieri sconfitti tra le mura amiche del "Morel" dalla società di Beverino e, come già registrato nei casi precedenti, riguarda la posizione dei tre giovani nigeriani classe '99 del sodalizio presieduto dal presidente Plotegher, tra l'altro risultati tra i migliori in campo ieri. Dopo quelli di Rivarolese, Rapallo Ruentes, Serra Riccò e Pietra Ligure è quindi il quinto ricorso presentato. I primi tre in I° grado sono stati tutti respinti, mentre per il quarto si attende la decisione del Giudice Sportivo. Gli atti sono passati poi alla Procura Federale che dovrà emanare una sentenza definitiva sul caso. Calcio Spezzino ha contattato il D.s. dei granata Nicola Veneziano per chiedere delucidazioni in merito alla notizia. Queste le sue parole



"Ora sembra facile presentare ricorso direte voi in quanto abbiamo perso la partita, ma se analizzaste meglio la nostra posizione capirete che questo stop non compromette la nostra classifica" - esordisce così Veneziano ai nostri microfoni - "L'unica cosa che ci dà da pensare è che questo caso potrebbe influire sulla regolarità della classifica finale. Anche noi in passato abbiamo provveduto a tesserare dei giocatori stranieri e lo abbiamo fatto secondo le norme e i regolamenti vigenti di allora e di adesso. In sintesi vogliamo solo che ci sia un controllo approfondito della situazione e se i tesseramenti risulteranno in regola, ben venga senza alcun tipo di problema."



Ora la palla come sempre passa al Giudice Sportivo e, nel caso, poi anche alla Procura Federale. Da quello che si può intendere questo preannuncio di reclamo viene probabilmente inoltrato per il timore che la classifica possa essere stravolta in caso di ribaltamento delle sentenze di I° grado dei ricorsi precedentemente presentati dalle altre società. Sicuramente sarebbe stata più auspicabile una decisione definitiva sulla questione molto tempo prima dato che oramai mancano solo sei giornate alla fine del torneo di Eccellenza e il primo di questi reclami fu presentato il 4 Dicembre scorso.