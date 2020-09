Amichevoli, un successo e una sconfitta per la Pontremolese

Pontremoli,

Ancora un doppio test per gli azzurri di mister Giuseppe Zuccarelli, come è stato nel doppio confronto con la Carrarese di Silvio Baldini e Serricciolo, i lunigianesi sono scesi in campo in mattinata contro il Don Bosco Fossone di mister Massimo Taurino, nel pomeriggio sgambata in casa del Seravezza Pozzi di Walter Vangioni compagine che milita nella serie D. In mattinata al “Lunezia” i lunigianesi imbottiti di tanti giovani della juniores sempre nell’attuale fase di esperimenti, quello di far ruotare i numerosi giovani della “cantera” azzurra si sono imposti per 3-1, primo tempo era terminato con il risultato ad occhiali, nella ripresa al vantaggio dei carrarini di Donati rispondeva l’ex aquilotto Rsaia per il pareggio nel finale l’ex “galletto” De Negri metteva a referto una preziosa doppietta che ribaltava il risultato. Al quanto soddisfatto il nuovo tecnico dei giallo rossi Massimo Tautino “ la Pontremolese è scesa in campo con molti giovani della juniores , ma posso comunque affermare che in questo secondo test abbiamo portato in campo una buona prestazione collettiva, abbastanza positiva, con qualche miglioramento rispetto alla sgambata di giovedi a Podenzana. C’è tanto lavoro da fare, ma i ragazzi sono molto disponibili e danno il massimo, il nostro obiettivo è quello di migliorare allenamento dopo allenamento”.



Pontremolese-D.B.Fossone 3-1

Pontremolese : Cacchioli, Manenti, Barontini(02), Filippi A., Buluggiu, D’Angelo, Clementi(02), Berettieri(03) De Negri, Rosaia(02), Tavaroni(03) entrati Santini(02), Razzini(03),Pennucci(03), Mascia(03) Bianchi(04) All. Zuccarelli

Don Bosco Fossone : Marchini, Provenzano, Ugolini, Vaira, Micheli (Vatteroni), Monfroni (Pasqualetti), Bernuzzi, Manzo(Marinari),

Bertini Basciu, Donati (Borelli) All. Taurino

Marcatori : Donati, Rosaia,De Negri(2)



Nel pomeriggio al “Buon Riposo” di Seravezza altro test con l’ennesima formazione miscelata da tanti giovani, nel primo tempo (terminato 0-0)mister Zuccarelli ha messo in campo un probabile schieramento in vista del match di coppa italia con la Massese di domenica prossima. Nella ripresa meritato spazio riservato ai giovani della juniores quali Santini, Barontini, il bomber dello scorso campionato juniores Micheli , D’Angelo, Razzini e Rosaia.



Seravezza-Pontremolese 3-1

Seravezza Pozzi : Orsini, Anderi(02), Bedini, Nelli(00),Maccabruni, Bagnai, Murattore(01),Bortoletti, Veratti, Grasi, Granaiola( a dsip. Sacchelli(03),Luka Kles(00),Nannipieri(01),Bongiorni, Kozlov, Saportiti(01), Garofalo(02), Peirotti(00), Podestà (00),Ricci (03),Toccafondi,Belluomini (00)All. Vangioni

Pontremolese : Cacchioli, Rossi, Lecchini, Manichini, Cattani, Cargioli, Spagnoli, Gabrielli, Filippi,Occhipinti,Posenato ( entrati Santini,Rosaia, Razzini, D’Angelo, Micheli, Barontini) All. Zuccarelli

Marcatori :58’ Bongiorni, 74’ Podestà, 76’ Toccafondi 78’ Cattani