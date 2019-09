Amichevoli, il Sestri Levante ne fa tre alla Sampdoria Primavera

Amichevole di lusso ieri al “Sivori” per il Sestri Levante di mister Ruvo che ha ospitato la formazione Primavera della Sampdoria per prepararsi al meglio in vista dell’ultima partita del girone D di Coppa Italia, domenica prossima contro l’Athletic Club, che anticipa l’inizio del campionato. La gara è terminata con il risultato di 3-2 in favore dei rossoblu padroni di casa.



I Corsari partono subito forte e terminano il primo tempo in vantaggio per 3-1, segnando tre reti in 6 minuti: ad aprire le danze è capitan Pane all 22°, dopo 3 minuti raddoppio di Croci e dopo altri 3 minuti arriva il tris di Gandolfo con un bel gesto acrobatico. Gli ospiti accorciano le distanze ad un minuto dal termine della prima frazione con il numero 10 Trimboli.

Nella ripresa girandola di cambi per entrambe le squadre e risultato che non varia fino all’89° quando Gualandri accorcia le distanze e porta lo score sul definitivo 3-2.



Buona prova per il Sestri che sabato alle ore 15:00 al “Sivori” affronterà l’Athletic Club nell’ultima gara del girone di Coppa Italia.



Tabellino



Sestri Levante - Primavera Sampdoria 3 - 2

Marcatori: 22° Pane (SE), 25° Croci (SE), 28° Gandolfo (SE), 44° Trimboli (SA), 89° Gualandri (SA)



Sestri Levante: Confortini, Batocchioni, Bergamino, Pane, Del Nero, Selvatico, Cirrincione, Panepinto, Croci, Cuneo, Gandolfo. All. Ruvo

A disposizione: Adornato, Bonci, Capo, Chella, Cusato, Iurato, Mazzali, Righetti, Lo Pergolo.



Sampdoria Primavera: Zovko, Somma, Miceli, Jepes, Aquino, Napoli, Cassata, Siatounis, Di Stefano, Trimboli, Marrale. All. Tufano

A disposizione: Saio, Zucca, Pohmajevic, Gaggero, Gualandri, Boiga, Volpe, Sepe, Bova.



Arbitro: Sig. Pasqualino De Celso.