Ameri: "Auspico lo stop totale ai campionati, prima di tutto la salute"

Da anni è una delle figure di riferimento del Rivasamba dove ha ricoperto vari ruoli come quello di allenatore o direttore sportivo. Da due stagioni ricopre l'incarico di Direttore Generale, ma per Simone Ameri la "carica" è un particolare, l'importante è il bene della squadra. Una squadra che era partita alla grande da neo promossa nel campionato di Eccellenza, ma da gennaio in poi si è un po' arenata in quanto a risultati ottenuti. Oggi lo abbiamo ospitato nella nostra virtuale sala stampa per porgli qualche domanda dall'attuale emergenza per il Coronavirus fino a come dovrebbe riprendere il campionato passando per quanto fatto finora dai suoi ragazzi.



Buongiorno direttore. Come state vivendo questo stop forzato?



"Buongiorno a tutti i lettori, nella tranquillità più necessaria per superare al meglio e indenni questo difficile momento"



Premettendo che la salute viene prima di tutto, cosa può comportare questo stop inatteso?



"La cosa più importante e da tenere ben fissa nella mente è che la salute viene prima di tutto, penso ci saranno sicuramente delle ripercussioni pesanti a livello economico e finanziario."



Uno stop prolungato cosa potrebbe comportare e come dovrebbe riprendere, nel caso, il campionato secondo lei?



"Al momento è una cosa impensabile. Per riprendere dopo un mese di stop assoluto penso bisognerebbe anche rifare un minimo di preparazione atletica per tornare in forma, ma i tempi saranno strettissimi per concludere i campionati."



Come descriverebbe finora la stagione del suo Rivasamba?



"Devo dire che fino a inizio gennaio la nostra stagione è stata davvero buona, purtroppo dopo abbiamo preso un andazzo disastroso sia per quanto riguarda i risultati che le prestazioni."



Che stagione è finora quella attuale di Eccellenza?



"Credo che quest'anno il campionato sia molto livellato a eccezione delle prime due della classe Imperia e Sestri Levante che hanno oggettivamente qualcosa in più delle altre."



Vi sono squadre o giocatori che l’hanno stupita maggiormente?



"Devo dire che sicuramente gli esterni d'attacco dell'Ospedaletti di mister Caverzan mi hanno fatto divertire."



Siamo in prossimità dei saluti di rito, vuole aggiungere altro?



"Speriamo che prevalga il buon senso e quindi penso a stoppare completamente i campionato, almeno per quanto riguarda quelli dilettantistici. Certo poi sarebbe sicuramente difficile trovare una formula per promozioni e retrocessioni."