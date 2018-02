Albiola, Alvisi e Bertucelli devastanti: tris Valdivara 5 Terre al Pietra Ligure

La squadra di Fanan passeggia contro il Pietra Ligure e allunga definitivamente dalla zona play-out.

La Spezia - Il Valdivara 5 Terre, complice il ko del Molassana Boero ed il pareggio del Ventimigliacalcio e soprattutto la vittoria conquistata contro il Pietra Ligure, si porta al settimo posto in classifica con 32 punti, frutto di otto vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. Nel gelo di Pietra Ligure i biancocelesti dominano in lungo e in largo battendo il padroni di casa per 3-1. Prestazione da applausi e quarto risultato utile consecutivo. Sintomo che il periodo di appannamento è alle spalle. Fanan si affida al tridente composto da Alvisi – Paparcone e da bomber Bertuccelli e le scelte gli danno ragione. Protagonisti Alvisi e Bertucelli, tandem d'attacco capace di realizzare 26 centri in campionato, ed il giovane Abiola, quest'ultimo bravo a squarciare il grigiore di Pietra Ligure realizzando una rete che ha strappato gli applausi del pubblico di casa. Pronti, attenti via ed il Valdivara 5 Terre è subito pericoloso al 4' con Bertucelli ma la conclusione dell'attaccante termina a lato. Al 12' è ancora protagonista Bertucelli che viene fermato in aria di rigore da un intervento scomposto di un difensore di casa ma l'arbitro Noce di Genova lascia proseguire tra le proteste degli spezzini. Al 38' ci prova Ortelli a rompere gli equilibri ma la conclusione del centrocampista è fuori misura. Al 41' il Valdivara 5 Terre perviene al vantaggio con la rete spettacolare realizzata dal giovane Albiola che, servito dall'assist fornito da Bertucelli, supera con un delizioso pallonetto l'estremo difensore Alberico. Sul finire della prima frazione di gara si fanno vedere i padroni di casa ma la conclusione di Anselmo è neutralizzata dall'attento Sarti. La ripresa inizia con i ragazzi di Fanan alla ricerca della seconda rete ma al 54' Bertucelli lanciato a rete si allunga troppo la sfera vanificando il possibile raddoppio. Al 65' è ancora protagonista Bertucelli coglie l'esterno del palo. Al 73' Alvisi è atterrato in aria di rigore e questa volta Noce ravvede gli estremi per concedere il penalty. Sul dischetto di presenta Bertucelli che realizza il 2-0. La seconda rete spezzina è una vera e propria mazzata per i ragazzi di mister Pisano che al 75' vanno definitivamente ko grazie alla rete di Alvisi, che con una bella azione personale trafigge con precisione l'incolpevole Alberico. Il Pietra Ligure riduce le distanze al 88' grazie alla rete del neo entrato Bottino che sugli sviluppi di un calcio d'angolo batte Sarti con un preciso colpo di testa. L'unica emozione la regala Sarti che al 93' neutralizza un calcio di rigore battuto da Baracco.





Pietra Ligure – Valdivara 5 Terre 1-3

Marcatori - 41' Albiola, 73' Bertucelli (rig.), 75' Alvisi, 88' Bottino.



Pietra Ligure - Alberico. Puddu, Baracco, Galleano ( 60' Bottino ), Facello, Rovere, Zunino, Anselmo, Titi ( 70' Rossi ), Centino, Monteanni.

A disposizione - Tufano, Danio, Delfino, Tomeo, Rimassa.

Allenatore - Pisano



Valdivara 5 Terre - Sarti. Terribile, Stella, Del Padrone, Cutugno, Mozzacchiodi, Alvisi ( 78' El Caidi ), Ortelli, Albiola ( 89' Bolla ), Bertucelli, Paparcone ( 66'0 Taiwo ).

A disposizione - Grippino, Chiappini, Fazio, Barilari.

Allenatore - Fanan



Arbitro Noce di Genova

Assistenti - Di Gangi e Troina



Note: Al 93' Sarti neutralizza il calcio di rigore calciato da Baracco.