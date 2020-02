Albenga, scelto il novo allenatore

Nella scorsa stagione al Cuneo in Serie C, ha guidato anche la Novese in D e la Sestrese in Eccellenza

Dopo l'esonero di mister Solari l'Albenga ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Arriva alla guida degli "ingauni" mister Pierluigi Lepore.



In carriera Lepore ha guidato, tra le altre, la gloriosa Novese in Serie D, la Sestrese nel campionato di Eccellenza della Liguria e la formazione Juniores del Savona. Nella scorsa stagione Lepore era il vice di mister Scazzola in Serie C sulla panchina del Cuneo.



Al momento l'Albenga si trova al terzo posto in classifica a sette punti di distanza dalla capolista Sestri Levantre e sei dall'Imperia seconda forza del torneo.



Questo il comunicato del club:



"L’A.S.D. Albenga 1928 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al signor Pierluigi Lepore.



Lepore, classe ’74, nella passata stagione ha ricoperto il ruolo di vice allenatore dell’A.C. Cuneo (Serie C).



La presidente Claudia Fantino, il direttore generale Andrea Mei e il direttore sportivo Cosimo Nuzzo accolgono il mister con il più cordiale benvenuto e rivolgono a lui un caloroso in bocca al lupo."



G.L.