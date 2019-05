Albenga, mister Delfino rassegna le proprie dimissioni

Dopo la sconfitta contro la Rivarolese che costringe gli ingauni agli spareggi salvezza contro la Sammargheritese maturata la decisione. Si attende il nome della nuova guida tecnica

Albenga - In serata, dopo la sconfitta patita al "Riva" contro la Rivarolese impostasi per 1 - 4, arrivano le dimissioni dalla panchina degli "ingauni" da parte di mister Giancarlo Delfino (nella foto di Sv Sport, ndr) e del suo staff tecnico. Non sarà quindi lui a guidare la squadra nel Play - Out contro la Sammargheritese. La Società dovrà ora trovare un sostituto. Questo intanto il comunicato ufficiale.



"La ASD ALBENGA 1928 comunica che Mister Delfino e il suo staff hanno rassegnato le dimissioni questa sera.

La società non ha potuto fare altro che prendere atto della inaspettata decisione del mister, nonostante tutta la dirigenza abbia fatto il possibile per trattenere l' allenatore al quale deve moltissimo.

Al Mister e al suo Staff va un sentito e sincero ringraziamento da parte di tutta la dirigenza della ASD ALBENGA 1928."



Guido Lorenzelli -->