Albenga, il nuovo mister è l'ex Cairese Solari

Albenga - Novità in casa Albenga che con l'insediamento della famiglia Colla, già protagonista della scalata dell'Albissola fino alla Serie C, cambia nuovamente guida tecnica nonostante in precedenza gli ingauni avessero presentato l'ex Alassio Monti come nuovo allenatore. Il nuovo tecnico che si siederà sulla panchina del "Riva" è mister Matteo Solari giovane allenatore che molto bene ha fatto nell'ultimo biennio alla guida della Cairese. Con i gialloblu il neo allenatore bianconero ha infatti stravinto il Girone A di Promozione due stagioni fa e lottato per i vertici del campionato di Eccellenza la stagione appena passata con una formazione neo promossa. Ora ci si attende una campagna di rafforzamento veramente importante da parte dell'Albenga stessa con la nuova società ingauna che cercherà di allestire una rosa competitiva per cercare di ottenere la vittoria del campionato e la promozione in Serie D. Di seguito il comunicato della società.



"La ASD Albenga 1928 è lieta di annunciare che Matteo Solari sarà l'allenatore della prima squadra nella prossima stagione sportiva.



La famiglia Colla i dirigenti e la società tutta porgono un caloroso benvenuto al Mister!!!"



G.L.