Albenga, difesa blindata con Molinari

Albenga - Ennesimo colpaccio per l'Albenga che continua a rinforzare la rosa di mister Solari con pezzi veramente di grande spessore. La società di patron Colla ha infatti ufficializzato l'ingaggio del forte difensore Sebastiano Molinari (nella foto di SV Sport, ndr). Il classe '93, che può disimpegnarsi sia da centrale difensivo che da terzino di fascia destra, nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Vastese e Sestri Levante in Serie D. In passato lo si ricorda in Eccellenza con Vado e Finale con cui con entrambe ha vinto il campionato e in Serie D ancora con Vado, Finale con cui centrò i Play - Off e Albissola con cui vinse il campionato. In IV Serie Nazionale per lui 105 presenze e 7 reti all'attivo. Per la retroguardia ingauna continua inoltre il forte corteggiamento all'argentino Juan Pablo Gargiulo, in Serie C all'Albissola nell'ultima stagione. Per l'attacco invece, come anticipato da tempo, il rinforzo alla voce "centravanti" risponde al nome di Giovanni Di Pietro esperto bomber classe '84 reduce dall'esperienza all'Ovadese. Tantissimi i gol realizzati in carriera dall'attaccante tra Promozione ed Eccellenza con maglie quali quelle di Serra Riccò, Vado, Sestrese, Ligorna e Albissola con cui mise a segno 105 gol in sei campionati vincendo l'Eccellenza con i genovesi e la Promozione con i ceramisti.



G.L.