Albenga, arrivano le dimissioni del presidente Perlo

Il comunicato ufficiale della società ingauna. Nei prossimi giorni la possibile nomina del nuovo primo dirigente

Albenga - Dopo la salvezza conquistata ai Play - Out di Eccellenza contro la Sammargheritese prima importante novità in casa Asd Albenga in vista della prossima stagione. Sono infatti ufficiali le dimissioni da parte del presidente ingauno Bruno Perlo. Nei prossimi giorni si conoscerà il nome del nuovo presidente. Di seguito il comunicato ufficiale della società ingauna.



"La ASD ALBENGA CALCIO comunica che il presidente Bruno Perlo ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi familiari.

Tutta la società si stringe attorno allo stimatissimo presidente e lo ringrazia per l'amore dimostrato per questi colori durante tutta la stagione sportiva appena conclusa.

Il suo sogno personale di vedere salva l' Albenga da un fallimento certo e di avere ottenuto la salvezza nel campionato di eccellenza si è avverato.

Grazie Bruno!!"



Nei prossimi giorni il direttivo valuterà alcuni profili che sono interessati a subentrare in società e la figura più idonea a ricoprire il ruolo di presidente della ASD ALBENGA CALCIO."



G.L.