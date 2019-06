Albenga: Marino presidente, in panchina Monti

Albenga - La società ASD ALBENGA CALCIO comunica il nuovo organigramma per la stagione sportiva 2019/20.

Un organigramma volto a rendere più professionale e più forte la nostra storica squadra ingauna.

Abbiamo lavorato per oltre un mese, abbiamo curato ogni dettaglio e valutato diversi profili, al fine di dare al direttore generale ( il cui nome verrà presentato il 1 luglio per correttezza nei confronti della sua attuale società di appartenenza ) e al nuovo mister una società che possa dare garanzie anche a lungo termine e la tranquillità economica per affrontare una stagione con una squadra competitiva.



PRESIDENTE

Giuseppe Marino

VICE PRESIDENTE

Nicola Nato

CONSIGLIERI

Alessandro Scrigna

Gianluca Mozzoni

Fabio Alberti

SEGRETARIA

Elena Gastaldi

TESORIERE

Dario Eirale

RESPONSABILE COMUNICAZIONE E MARKETING

Roberto Barchi

ALLENATORE PRIMA SQUADRA

Ivan Monti

RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE

Rino Pollio

RESPONSABILE ATTIVITÀ MOTORIA DI BASE

Ilaria Crevani



Entro fine settimana verranno presentati tutti i mister del settore giovanile e il responsabile dell'area tecnica che per correttezza essendo ancora sotto contratto di una società professionistica non possiamo annunciare prima del 1 luglio.



Ritornando alla prima squadra per quanto riguarda il mercato in uscita la società comunica di avere terminato i rapporti di collaborazione con i seguenti giocatori:



LA MARRA STEFANO

CAREDDA STEFANO

ROSSI PAOLO

PENINO DIEGO

HAIDICH MARCO

SCOLA NICOLÒ