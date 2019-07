Alassio, ufficiale un altro arrivo dal Bragno

Alassio - Secondo arrivo ufficiale per il nuovo Alassio di mister Cattardico. Dopo l'attaccante De Luca le "Vespe" pescano ancora dal Bragno, ex squadra del neo allenatore giallonero, per assicurarsi le prestazioni del centrocampista classe '93 Giorgio Mombelloni (nella foto di Sv Sport, ndr). Di seguito il comunicato del club del presidente Vincenzi.



"Il presidente Vincenzi si è messo subito al lavoro per accontentare il nuovo mister Cattardico: dal “suo” Bragno ecco arrivare Claudio De Luca (1995) e Giorgio Mombelloni (1993), nella foto (grazie a svsport.it), scelte effettuate per proseguire il rinnovamento della squadra cominciato già l’anno scorso al momento dell’assegnazione alla massima categoria regionale dopo le cavalcate trionfali nelle categorie inferiori. Ai nuovi arrivati in giallonero i nostri migliori auguri di benvenuto!"