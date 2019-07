Alassio - Dopo la partenza di mister Monti destinazione Albenga l'Alassio ha annunciato nella serata di ieri il nome del proprio nuovo allenatore. Il presidente Vincenzi ha affidato la panchina delle "Vespe" ad un mister che proviene dal Bragno e ha un passato di magie e colpi ad effetto in tutta la Liguria. Cristian Cattardico sarà il nuovo allenatore dell'Alassio. A lui un grosso in bocca al lupo e un benvenuto nella casa giallonera dell’FC.



In uscita invece saluta il capitano Manuel Scaglione annunciando l’addio con una dichiarazione di affetto e di orgoglio per quanto fatto in questi anni.