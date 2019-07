È argentino il bomber della Genova Calcio

Gradito ritorno in biancorosso per l’attaccante che cantano anche un passato nel River Plate

Genova - La A.S.D. Genova Calcio con immensa soddisfazione, comunica che l'argentino Franco Lepera, attaccante, sarà un giocatore biancorosso per la prossima stagione sportiva. Per Lepera si tratta di un gradito ritorno in magli biancorossa. In passato Lepera ha vestito anche la maglia dei “millionarios” del River Plate. Mister Marco Corrado trova così l’attaccante che mancava per completare il proprio reparto offensivo. Il Presidente, la dirigenza tutta, dell Genova Calcio danno il bentornato a Franco e gli augurano una stagione ricca di soddisfazione.