XXXII Torneo Nazionale, l’Entella trionfa con i Pulcini 2009

Nella kermesse di Calcio Giovanile ottimo terzo posto dei padroni di casa del Colli Ortonovo

Castelnuovo Magra - Terza e penultima giornata del 32° Torneo Nazionale di calcio giovanile in svolgimento presso il Centro Sportivo Canale di Castelnuovo Magra, consueta kermesse giovanile organizzata dall’A.p.d. Colli Ortonovo in campo la categoria riservata ai Pulcini 2009 dove ad aggiudicarsi il trofeo è stata la Virtus Entella battendo in finale il Livorno, da segnalare l’ottimo terzo posto del Colli Ortonovo.

Si è iniziato il turno delle qualificazioni con i gironi A e B nel campo A .

Aullese-Capezzano 1-0, Dson Bosco Spezia-Canaletto 0-1,Capezzano-Entella 0-3, Don Bosco Spezia-Livorno 1-4, Aullese-Entella 1-6, Canaletto-Livorno 2-3.

Nel campo B di scena il girone B con i seguenti risultati:

Colli Ortonovo-Filvilla 3-1,Virtus Comeana-San Marco Avenza 0-3,Filvilla-Ponzano 3-0, Virtus Comeana-Caperanese 2-0,Colli Ortonovo-Ponzano 4-2, San Marco Avenza-Caperanese 2-1

Nel pomeriggio le gare del secondo turno: Girone Bronzo :;Capezzano- Ponzano 1-2, Don Bosco-Caperanese 5-1, Gir. Argento Aullese-Filvilla 1-3, Canaletto-Virtus Comeana 2-0,. Gir. Oro Entella-Colli Ortonovo 4-2, Livorno-San Marco Avenza 5-1.

Finali : 11°/12° posto Capezzano-Caperanese 1-2, 9°/10° Ponzano-Don Bosco 0-3, 7°/8° Aullese-Virtus Comeana 2-0, 5°/6° Filvilla-Canaletto 2-2(5° ad ex aequo),3°/4° Colli Ortonovo-San Marco Avenza 3-2,1°/2° Entella-Livorno 2-0.

Ottimo terzo posto dei locali del Colli Ortonovo di mister Michael Marsili batte di misura gli avenzini del San Marco con le reti di Righetti,Bedini e Petrov, mentre nella finalissima tra due società professionistiche, ha la meglio la Virtus Entella di Luca Laudisi sui labronici del Livorno con il classico risultato all’inglese con i punti di Landò e Salvadori.

Colli Ortonovo-San Marco Avenza 3-2

Colli Ortonovo : Biggi, Baccaro, Bagta,Bedini,Bizarri, Caria,El Fallah Alì, Marsili D.,Paolini, Petracchi, Petrov, Righetti, Rossolillo.All. Marsili M.

S.M.Avenza :Saccomanni, Elezi, Ribollini, Pieri, Amato, Rosini, Fiorucci, Ussi, Petracchi, Bertani, D’Alessandro, Bonucelli.All. Santucciu S.

Arbitro: De Giorgis



Virtus Entella-Livorno 2-0

V.Entella : Tessara, Del Bono,Diandres, Folegnani,Frixione, Iannelli, Landò, Oliveti, Salvadori,Calautti,Raschia,Beltram.All. Luca Laudisei

Livorno:Maselli, Battini, Signorini, Simonti, Ricci, Perfetti, Altini, Hippert.All.R. Disegni

Arbitro : Jacopetti



Al termine di ogni finale, sotto la regia del “Patron” della manifestazione presidente Enrico Venturini è stata effettuata la premiazione sul campo da parte dello staff organizzativo, consegnate dall’inossidabile segretario Angelo Conteduca medaglie a tutti i piccoli protagonisti e coppe alle Società partecipanti. Il prossimo appuntamento con la kermesse giovanile è fissato per mercoledi 1° maggio riservato alla categoria primi calci 2001.