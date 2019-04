XXXII Torneo Internazionale Calcio, tocca a Pulcini e Primi Calci

A Castelnuovo Magra, nel torneo come sempre organizzato dal Colli Ortonovo, saranno 24 le squadre in lizza

Castelnuovo Magra - Scenderanno in campo per giovedi 25 aprile e mercoledi 1 ° maggio le ultime due categorie relative al Torneo Nazionale di calcio giovanile in programma presso il Centro Sportivo Canale di Castelnuovo Magra, kermesse organizzata dalla Apd Colli Ortonovo. Dopo l’ottimo successo avuto con gli esordienti 2006 /07, pulcini 2008 e Primi calci 2010 dove nell’ordine i trofei sono andati al Tau calcio, Spezia calcio, Virtus Entella e Canaletto Sepor di La Spezia, nelle due giornate festive si replica con le seguenti fasce di età e rispettivi accoppiamenti:

Giove 25 aprile 2019 Pulcini 2009:

Girone A : Virtus Entella, Aullese, Capezzano Pianore

Girone B : Livorno, Don Bosco Spezia, Canaletto Sepor

Girone C : Colli Ortonovo, Ponzano,Filvilla

Girone D : Caperanese,Virtus Comeana, San Marco Avenza

Si inizia alle 9,30 con le gare di qualificazione campo A Aullese-Capezzano Pianore a seguire Don Bosco Spezia-Canaletto nel campo B agli stessi orari Colliu Ortonovo-Filvuilla e Virtus Comeana-San Marco Avenza, la mattinata proseguirà con le sfide di qualificazioni del secondo turno. Nel pomeriggio a partire dalle 15,30 le semifinali e dalle 17,°° tutte le finali fino alla finalissima per 1°/2° posto prevista per le 18,°°.



Invece per quanto concerne l’ultima categoria della manifestazione quella dei primi calci 2011 è fissata per mercoledi 1° maggio, in questa edizione sono presenti ben 10 squadre provenienti dalla limitrofa toscana, compagini della serie professionistiche come la Fiorentina, Empoli, le migliori scuole calcio del comprensorio massese e del litorale versiliese compresi i fiorentini del Limite Capraia. Nel dettaglio il seguente programma:

Girone A . Fiorentina, Colli Ortonovo, Croce Verde Viareggio

Girone B : Empoli,Valdivara 5 terre, Academy Porcari

Girone C : Venturina, Limite Capraia, Tirrenia

Girone D : Tau Academy, Turano, Cantera Massese

Si comincia nel campo A con i seguenti match dalle 9,30 Colli Ortonovo-Croce Verde Viareggio a seguire Academy porcari-Valduivara 5 terre. Nel campo B Limite Capraia-Tirrenia e Tau Academy-Cantera Massese, di seguito tutti gli incntri di qualificazione. Nel primo pomeriggio dalle 15,30 è la volta del secondo turno con le gare di semifinale seguita dal terzo turno tutta incentrata nelle finali dal 11° al 1° posto, finale prevista per le 18 circa dove le ralitive premiazioni verranno effettuate al termine di ogni finale.