XI Memorial "Egidio Rossi", ancora vincitore il Canaletto Sepor

Il Canaletto Sepor si aggiudica l’ 11° Memorial “Egidio Rossi” per i Piccoli Amici 2013, torneo inserito nella tradizionale kermesse natalizia denominata “Natale Canarino 2019” in svolgimento al campo “Tanca” che la società presieduta da Sabrina Benassi ha dedicato al ricordo di personaggi sportivi che hanno fatto la storia della gloriosa società gialloblu. Ben 75 le società partecipanti suddivise in otto categorie con la collaborazione di Locanda Alinò, Ri.C.El e Good Job srl.

I canarini guidati da Carlo Valleri e Alessio Corsi superano nell’epilogo la tenace Levante grazie alle reti di Mattia Cuva e Brandon Prestia, mentre al terzo posto si piazza il Validvara 5 Terre di Ermanno Beniamini e Giampietro Orlandini senza problemi con il Magra Azzurri.

Al termine le premiazioni con la regia di Marco Biso, patron della riuscita rassegna, alle quali hanno partecipato il responsabile della scuola calcio canarina Ugo Questa, il direttore tecnico Angelo Colletta, il

segretario Claudio Pierini, il presidente dell’Aiac Alteo Bolognini

Tempo di finali invece per gli Esordienti 2007 e 2008.

Ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale.

Esordienti 2007: Canaletto-Don Bosco, Ceparana-Arci Pianazze, Montignoso-Palleronese, Pontremolese-Ricortola. Esordienti 2008: Ceparana-Tarros Sarzanese, Apuania-Follo, Levante-Pietrasanta, Canaletto-Forte dei Marmi.

Piccoli Amici 2013. Finali. 1°/2° posto: Canaletto-Levante 2-0; 3°/4° posto: Valdivara-Magra Azzurri 4-1

5°/6° posto: Tarros-Canaletto B 1-0.

Canaletto: Angelini, Camolei, Casavecchia, Castagna, Conti, Cuttaiaai, Cuva, De Vita, Giuria, Harusha, Leggio, Marcias, Miled, Mola, Paolka, Pittaluga, Prestia, Scarpato, Tagazzart, Ushe. All. Valleri e Corsi.

Levante: Angeli, Bello, Cogliandro, Dorgia, Fabi, Guglielmi, Lamanna, Logoluso, Martorana. All. Canese.

Magra Azzurri: Brutti, Battistini, Pezzica, Pezzimenti, Sparvieri, Trombrtta, Di Sparano, Ruffini. All. Giuliano. Valdivara 5 Terre: Castelli, Dell’Amico, Dieli, Barbieri, Vestrini Alessandro, Vestrini Lorenzo,. All.ri Beniamini e Orlandini. Tarros Sarzanese: Bellè, Davini, Giorgini, Lombardi, Manfredi, Pastina, Profico, Scazzola. All. D’Ascoli.

Esordienti 2007: Montignoso-Arci Pianazze 0-3 (Purpura 2, Menini), Pontremolese-Ricortola 3-3 (Di Santo, Chiartelli 2; Ndoj, Sergiampietri, Bennati). Esordienti 2008: Forte dei Marmi-Palleronese 4-0 (

Levante-Apuania 1-1 (Guglielmi; Pellegrini)