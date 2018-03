Viareggio Cup, continua la preparazione dell'A.p.i.a. Leichardt Tigers

Gli italo - australiani martedì faranno tappa al "Lunezia" per un'amichevole con la Pontremolese Juniores, ultimo impegno prima dell'inizio del torneo. Alla Coppa Carnevale avversarie Inter, Nania e Parma

Carrara - E’ entrata nel vivo la positiva tournèe della delegazione sportiva italo-australiana A.p.i.a. Leichardt Tigers nella nostra penisola, i simpatici “cangurini” partecipanti alla 70^a edizione della Coppa Carnevale, appena atterrati hanno preso accordi con diverse club dilettantistici e non del nostro comprensorio e pure nella limitrofa provincia ligure. Due settimane piene per i Tigers come antipasto della manifestazione internazionale iniziata con l’esordio contro i primavera dell’Inter, il club di Sidney stà effettuando un proprio torneo nel torneo condito di amichevoli con compagini giovanili, allenamenti ed escursioni programmate, iniziate dalla versilia dove ha sede la comitiva, alla lunigiana, per finire nelle nostre città d’arte toscane. I ragazzi di mister Francesco Cosentino hanno affrontato giorno dopo giorno nell’ordine le giovanili del Canaletto Sepor della Spezia mettendo a segno una cinquina di gol. Il giorno successivo trasferta alla “Pruniccia” ospiti del Versilia calcio di mister Daniele Ebetelli, test terminato con due due reti a favore dei “cangurini”, il terzo impegno nella mitica “Fossa dei Leoni” opposti alla capolista della Juniores provinciale di mister Michele Dati. Dal sintetico cittadino i Tigers escono battuti da un gol di Puglione in apertura della sgambata, da segnalare che nella prima parte della ripresa il talentuoso Guzman si fa parare un calcio di rigore. Da non ricordare per niente la gara-allenamento contro la Massese di mister Lamberto Magrini dove il campionato di appartenenza fermo per far disputare il Torneo di Viareggio alla selezione di serie D, per la cronaca i bianco neri hanno sepolto di gol (forse eccessivi) gli aspiranti giovani calciatori. Dopo l’esordio ufficiale con i nero azzurri di Milano l’itinerario dell’A.p.i.a. prosegue martedi 13 c.m. in alta lunigiana, andranno a far visita alla Pontremolese di mister Malfanti presso lo stadio “Lunezia” per l’ultimo test di “collaborazione” e sopratutto “amicizia” nei confronti delle società ospitanti. Il percorso nella competizione a livello internazionale vede il Leichhardt alla seconda gara di qualificazione contro i ghanesi del Nania sul sintetico di Capezzano Pianore, per concludere il girone eliminatorio a Fornacette(Pi) contro il Parma.



Di seguito i tabelleini :



Canaletto Sepor-A.p.i.a. 0-5

Versilia Calcio-A.p.i.a. 0-2

Marcatori : 17’ autorete Bonuccelli, 55’ Guzman



Versilia Calcio : Pandolfi,EbetelliA.,Bonuccelli,Angeli,Dal Porto, Giannecchini, Pace,Mosti,Mazzi, Zaniewski,Ebetelli M.(sono entrati Blanco, Carrozzo, Galeotti, Giorgi) All.Ebetelli Daniele

A.p.i.a. : Harris,Baraia,Sartor,Donadel J.,Cosentino J.,Zane,Scott Ellen, Cignarerlla, Kappot,Lamper,Zeke(Corey Finch,Paslis,Da Silva,Donadel Isac, Taverniti, Keppie, Azzone,Guzman,Gittanm,Kmet)All. Cosentino F.





Atletico Carrara-A.p.i.a. 1-0

Marcatore : 6’ Puglione



Note: al 53’ Guzman sbaglia calcio di rigore



Atletico Carrara : Raciti,Del Fiandra,Giacomelli, Baldelli,Salvetti, Bertolini, Baicchi,Ricci,Puglione,Farnsane,Silicani(sono entrati De Nardi,Perugi, Petacchi, Zanelli,Naim,Abbate,Figaia) All.Dati

A.p.i.a.: Corey, Scott Ellen,Zeke,Kappot,Paslis,Finch,Donadel J.,Azzone, Guzman, Gittanm,Kmet(entrati Keppie,Taverniti,,Nayeri,Da Silva,Cosentino J., Mickeman, Cignarella,Lamper,Litsas)