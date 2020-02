Valdivara 5 terre, Ciro Scognamiglio nuovo allenatore della formazione Under 19

Beverino (SP )- Adesso è ufficiale: Ciro Scognamiglio è il nuovo allenatore della formazione Under 19 del Valdivara 5 Terre. L'ex tecnico di Spezia, Carrarese, Magra Azzurri e Don Bosco Fossone rileva Christian Codognotto, che domenica ha rassegnato le dimissioni.

Il comunicato della società biancoazzurra: "L’ASD Valdivara 5 Terre rende noto di aver affidato la conduzione tecnica della formazione Under 19 a Ciro Scognamiglio. Nato nel 1970, Ciro Scogmamiglio ha avviato la sua carriera da allenatore nel settore giovanile dello Spezia Calcio per poi passare alla guida della formazione dei Giovanissimi Nazionali della Carrarese Calcio. Terminata la sua avventura con la società toscana, ecco il suo approdo sulla panchina del Magra Azzurri e del Don Bosco Fossone. Il club rivolge a Ciro un caloroso benvenuto e auguri di buon lavoro".



La prima dichiarazione del neo tecnico bianco azzurro: “Ringrazio la società del Valdivara 5 Terre per aver pensato a me. Inizia una nuova avventura e sono cerco che vincerò anche questa sfida, nonostante al momento la squadra versi in una situazione di classifica molto delicata”.